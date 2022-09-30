林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴案，檢方具體求刑3年，新北地院今宣判，依傷害等13罪，判處林秉樞有期徒刑2年10月徒刑，其中傷害罪8月不得易科罰金，其餘12罪加總判處2年2月徒刑，得易科罰金78萬元。對此，曾任檢察官、法官的寰瀛法律事務所合夥律師呂俊杰表示，林秉樞僅傷害罪需入監執行，但林的羈押期226天可折抵刑期，所以林實際入監天數恐怕只有2周。

呂俊杰表示，全案判處總刑度2年10月，傷害判處8月，若林放棄易科罰金的權利，就上開罪名全部聲請定執行刑，法院所定執行刑應為3年，就會與檢方具體求刑相符，但絕大多數被告都不會放棄能以易科罰金換取自由的機會。

而針對林秉樞所犯12罪均判處宣告刑6個月以下部分，呂俊杰分析，雖定執行刑2年2月，以定執行刑增加幅度的裁量來說，尚屬適當，不能說不重，但這部分刑度，均可以每日1000元來易科罰金，來避免入監執行；而唯一判處超過6個月，也就是不得易科罰金部分的傷害罪8個月部分，則須入監執行，但林的押期226天可折抵刑期，所以實際入監時間應非常有限。

呂俊杰說，換言之，宣告刑判6個月以下的各罪，即使執行刑定再高，因為仍得易科罰金，最後也只是罰錢的法律效果，而需執行不得易科罰金部分，但因林秉樞的羈押期已幾乎相當遭判的8月刑期，因此林秉樞實際入監天數恐怕僅2周。

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