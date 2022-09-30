鏡電視的執照申請案風波不斷，傳出背後有著蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的支持、撐腰，引發熱議，前立委蔡正元更批評鏡電視創辦人裴偉不過是一個知名度比較低的周玉蔻。對此，台北市長柯文哲下午受訪表示，拿錢辦事，大家都曉得，並喊話總統府、行政院別再裝駝鳥。

柯文哲下午出席台北秋季結婚購物節活動，會後受訪被問及裴偉被說是像周玉蔻，頻幫小英總統打擊政敵？柯文哲回應，本來就是這樣啊，拿錢辦事，這個大家都曉得。

柯文哲分析，裴偉的錄音檔出來，只有兩個情形要處理，第一，若是真的，這下麻煩了，不管是蔡英文、蘇貞昌怎麼面對國人？真的是手伸進NCC去操控媒體；如果講的是假的，那不管總統府或是行政院應該直接告裴偉，「不然是怎樣？他這樣講，你們都裝惦惦？」

柯文哲批評，到現在為止，總統府都裝鴕鳥，假裝沒這件事，那裴偉的錄音帶就是真的，這真假哪有什麼困難，拿去刑事局做聲紋鑑定，半天就出來了。所以這樣，不要再裝鴕鳥了，請總統府、行政院直接面對這問題。