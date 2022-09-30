黃騰輝2023年藝術年曆收錄的作品《玫瑰頌》。（黃輝騰提供／陳淑芬台中傳真）

黃騰輝2023年藝術年曆收錄的作品《楓橋夜泊》。（黃輝騰提供／陳淑芬台中傳真）

藝術家黃輝騰連續10年以藝術年曆創下暢銷排行榜，他今天表示，2023年藝術年曆以「時光旅途的情詩」為題，邀請作家鄭愁予等人為畫寫詩，藝術年曆既是畫冊，也是詩集。針對其中作品《玉山秋韻》，國立台灣美術館館長廖仁義表示，以野獸主義的用色與筆法，將玉山從寫景轉變為寫意，讓秋色別具韻味，彷彿塵囂不染仙境。

古典玫瑰園創辦人黃騰輝，鍾情「玫瑰」藝術創作及收藏，而有「小王子」雅號，自2010年以來，每年都以畫作推出限量版的「藝術年曆」，已連續10年搶下書局熱銷排行榜。

黃騰輝表示，2023年曆以「時光旅途的情詩」為主題，有玉山風景畫、玫瑰靜物畫與非具象抽象繪畫，邀廖仁義撰寫專文，並由作家鄭愁予、蘇紹連、莫渝、初安民、楊風、劉曉頤等人為畫寫詩，詩畫以12個月份分4季編排，分享他在旅途中的個人獨白、對人生與世界觀察和感受。

針對2023年藝術年曆收錄作品《玉山秋韻》，廖仁義評析指出，這是黃騰輝一年四季跟隨玉山風景變化完成的系列作品，除明顯的野獸主義用色與筆法，也將玉山的造型與地景從寫景轉變為寫意，雖表現秋季的天空與山脈林相，卻也透過他自己的私房觀點，浮現出獨特的情感與詩意。