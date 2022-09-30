林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴案，檢方具體求刑3年，新北地院今宣判，依傷害等13罪，判處林秉樞有期徒刑2年10月徒刑，其中傷害罪8月不得易科罰金，其餘12罪加總判處2年2月徒刑，得易科罰金78萬元。

林秉樞施暴立委高嘉瑜案，新北地院今依傷害等罪判處2年10月徒刑，其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，其餘12罪得易科罰金。林秉樞辯護律師陳頂新表示，律師團仍有主張很多罪行無罪，法院判決13罪成立，以律師角度認為跟當初想要結果、目的有落差，將視法官論述內容，決議是否上訴。

陳頂新說，該案重點在個別犯罪刑度，目前沒有看到具體判刑論理過程、內容，不好評論，判最重的傷害罪，律師團曾在答辯時主張，林長期有就診紀錄，但法官最終沒有採納被告主張，還需要仔細檢視論理過程，再評論才比較專業。

陳頂新表示，林秉樞現在確診，身體較不舒服，宣判後沒有聯繫上他，但律師團晚一點會告知他宣判結果，檢方求刑3年，林也被羈押近8個月時間，當初就評估刑度會落在這個範圍內，但當初律師團主張多數罪責無罪，最終法院仍成立13罪，他認為跟當初想要結果、目的有落差。

另外，有關媒體報導，林交保後頻買彩券一事，陳頂新說，林感到相當困擾，法官裁定其具保停押，條件是禁止他與媒體積極接觸，該相關報導已經有到林秉樞家，造成他的不便，他也不希望法官誤會他確診後，還出來買彩券，希望媒體給予他適度空間。