從九月表現來看，台股又進入新一波段下跌，市場評估空方走勢未到盡頭。但下午金管會召開臨時記者會發布限空令，法人認為，台股10月有國安基金護盤及限空令政策措施，削弱空方力道，也為11月選舉行情鋪路。

金管會下午宣布，10月1日起調降每日盤中借券賣出委託數量及調整融券保證金成數。一、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為20%。二、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為100%。

法人指出，就過去股市循環來看，可分為大波動與小波動兩類，大波動通常都是20年頻率以上的事件，2000年網絡泡沫與2008年次貸風暴屬之，這兩次台股下跌幅度大，需要調整的時間長，通常調整需要的時間長達一年以上，這與2021年至2022年的表現相近，可作為參照。

首先以月K線來看，大盤循環的終點是月KD在低檔交叉向上，而網路泡沫與次貸風暴的狀況則是空頭延續時間長，KD一路被摜壓到20以下，在超賣區才有轉折。如果依照這樣的規律，台股月K在九月才初次觸及20以下，月D還在30以上，空方走勢未到盡頭，只能等待。

如果依照現在盤勢技術指標下行速度，還需要2個月，月KD才能達到20以下的低檔區。所以從技術指標估計，10月份台股還是處於空頭籠罩。但金管會下午宣布的限空令政策措施，恐將改變技術指標動向。

群益長安基金經理人王耀隆表示，台股有國安基金護盤，初步先看5年線能否有支撐，然電子業庫存疑慮仍未解除，利空測試之下，法說會之後可望利空出盡，進而進入11月的選舉行情。選股上，將避開下半年前景有疑慮的族群。目前看好航太、蘋概股、材料驗證、生技、光學、低軌道衛星、解封概念股、電動車、車用零組件、網通等相關類股。