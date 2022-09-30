華友聯集團「i世界」2022年完工，成為全台首棟把古蹟與建築新舊融合的大樓！高雄市政府為串接左營舊城重現舊城榮光，自2016年起開始推動再造歷史現場-左營見城計畫，華友聯集團2018年在左營「i世界」施工時，挖出清朝城牆遺址，大手筆協調已購客，將建案變更設計退縮，使古蹟成為戶外景觀設計主軸，華友聯董事長陸炤廷笑說，「遇到了，就希望可以完整保存見證百年前的歷史，讓社區成為古蹟、住宅共存示範」。

30日下午陸炤廷與高雄市副市長史哲，與當時參與審議的文化資產審議委員，共同見證保存的成果與水關的再現。

史哲表示，建案變更設計退縮建築範圍，會減少可銷售坪數，對建商來說是一大損失。但也因為退縮設計將重要文化資產保存下來，感謝華友聯集團為文化資產保存的付出，這是市府執行見城計畫公私協力的重要成果，也是台灣有史以來第一棟與古蹟共存住宅，打造公部門與民間為文化資產保存的典範。

陸炤廷透露，為了保存古蹟，原已完售的14戶逐戶跟客戶溝通解除或更換合約，並因公設及地下室之變更逐戶修改合約，過程雖然辛苦但幸能取得住戶之諒解，成就了今天的古蹟保存。據了解，全案在預售期已售9成，目前可售戶剩20~30戶，當初預售時每坪均價約16萬元，已漲至每坪32萬元。

也因城牆咕咾石的啟發，全案特別與新銳藝術家黃立穎合作，到社區現場量身打造獨一無二的畫作，黃立穎費時1周就地創作5.6*6米之巨幅作品至社區的藝術走廊，將文化、藝術由外引進室內。

高雄市文化局強調，左營舊城為國內目前仍存的清代城池中保存規模最大、最完整者。但此段殘蹟早在日治時期因開拓高楠公路而消失，只存留在舊地籍圖上，此次的發現可以說是為左營舊城拚上一塊重要的拼圖。而建商進行保存並以其紋理為主軸進行戶外景觀設計，並適度展現水關及城牆殘蹟，是古蹟與社區共融的良好示範。