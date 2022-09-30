《警械使用條例》修正條文今三讀通過；蔡英文總統今在臉書表示，警察是人民的保母，政府有責任也有義務，給所有警察弟兄姊妹更多支持與保障。

總統今在臉書指出，《警械使用條例》修正條文三讀通過，保障警察執勤安全，所有的警察同仁，總是24小時堅守岡位，維持社會秩序穩定，守護全體國人的安危。

總統說，在過去，員警追擊犯罪的現場，警械的使用上受到許多限制，也曾經導致意外及悲劇的發生。今年8月間，兩名警察同仁追擊逃犯時，受到襲擊不幸身亡。當時，她宣示，在立法院新會期開議後，《警械使用條例》相關修法，將透過朝野共同努力，儘速協商、加速通過。

總統指出，透過這一次的《警械使用條例》修正，更明確的定義警械使用的時機，來支持並且尊重，員警在現場緊急情況下，對於警械使用，所進行的專業判斷及裁量。

總統表示，警察是人民的保母，政府有責任也有義務，給所有警察弟兄姊妹更多支持與保障。如何強化社會安全網，政府也會通盤檢討，透過制度與裝備提升，確保警察執勤的安全。