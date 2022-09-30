研華(2395)2023年業績不確定性升高，因近期大陸政府對封控措施的態度仍嚴格，不利當地市況轉佳，加上歐、美地區總經景氣因通膨疑慮加深而轉差，故法人將研華的投資建議由買進調整至中立，目標價也遭下修。投信連四日買超、自營商也轉買超，但外資續賣超，加上大盤頹勢，周五研華股價再摔290元，創近23個月新低價，終場收跌1.18%報293.5元。

觀察研華的產品結構，2022年出貨展望較佳者為EIoT、SIoT產品線，其中，EIoT產品線的出貨成長動能來自智慧醫療、工廠自動化、博弈相關訂單挹注，至於SIoT產品線則係受惠於新興市場醫療專案、歐洲客戶智慧城市專案，法人預估，EIoT、SIoT產品線今年9~12月的營運表現仍可期。

2021年研華季B/B ratio最低者為去年第三季的1.39，去年第四季甚至達1.72，觀察近期研華的接單狀況，客戶基於考量確保交期、漲價在即而積極釋出長單的狀況，在今年上半年已不再，然今年迄今，缺料減緩，歐、美等地出貨狀況隨疫情改善而轉佳，今年上半年研華季B/B ratio均仍超過1.2，且現階段在手訂單金額尚於高水準，法人預估，今年下半年研華的營收將逐季成長。

不過，今年第二季中國市場需求因上海等部分地區進行程度不一的封控措施而降溫，近期訂單能見度偏低，為研華7~8月B/B ratio甚至低於先前平均水準(1.1)的關鍵，且目前狀況未見改善跡象，加上歐、美地區總經景氣因通膨疑慮加深而轉差，當地買氣能否持續暢旺亦尚待觀察，帶給2023年業績表現不確定性。