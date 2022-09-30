誠品生活(2926)中台灣首家誠品社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」，選定台中北屯全新落成的社會住宅「北屯眷戀山光好宅」1樓，並將於10/1試營運。「北屯眷戀山光好宅」過去是舊眷舍，周邊還有列管保護的老樹，住宅建築設計即以兩棵樹互相擁抱為概念，「誠品生活時光北屯江興店」在此也以「家」的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域，店內日日有新書與生活選物新品推薦，為便利社區居民日常所需，也提供健康有機的生鮮蔬果、小農奶蛋，並不定期推出團購好康。

享有比大店更快速的新書周轉率，誠品書店資深總監張曉玲表示，今年7月起誠品社區創新店以平均每月開一家的展店速度，接連在新北板橋、土城、桃園龜山、台中北屯開出新店點，深入過往誠品無法到達的地方，透過模組化的規畫，不但日日有新書，甚至享有比大店更快速的新書和新品周轉率，讓同樣一本好書創造更多曝光、發揮更大影響力。

除了豐富的書籍、食品、文具等各式選品，「誠品生活時光北屯江興店」也特別打造結合藝文特展與美味廚房的「TEA ROOM」，以及藝文特展陪伴讀者安頓心情，首檔展覽與曾擔任美術老師的插畫家「Mr.FF薯條先生」合作，作品色彩鮮豔而強烈，邀請讀者以童趣視角看世界。