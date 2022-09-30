雲林縣長張麗善日前至大埤鄉酸菜文化館，關心長輩配鏡情形。（雲林縣政府提供）

雲林縣自2019年開始辦理「雲林愛老眼鏡」專案活動，已造福超過1萬8000名長者，社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫（前排右三）是推手。（雲林縣政府提供）

雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務今年規畫於土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、大埤鄉、古坑鄉、林內鄉等6鄉鎮辦理，8月在土庫鎮及元長鄉，縣長張麗善、社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫、理事長許育寧、大埤鄉長林森寶、及衛生局長曾春美於日前至大埤鄉酸菜文化館，關心長輩配鏡情形。

雲林縣長張麗善表示，非常感謝社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫體恤長輩用眼問題，在雲林縣已捐贈3萬付眼鏡，這次巡迴服務針對土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、古坑鄉、林內鄉、及大埤鄉等沒有眼鏡行及驗光師的這些鄉鎮，辦理配鏡活動，讓熱心公益的專業驗光師為長者服務，鄉親也能挑選他們最喜愛的鏡框，是非常體貼的善舉，感謝社會各界大家共同的付出，為長輩解決視力問題。

社團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫表示，推動愛老眼鏡配鏡服務計畫走入偏鄉，並和張麗善縣長一起合作，他個人非常榮幸與高興。

朱立倫說，雲林愛老眼鏡專案畫相當成功，在沒有驗光師和眼鏡行的偏鄉，透過偏鄉巡迴配鏡服務，能在地服務長輩直接驗光、直接檢查眼睛並配鏡，未來也會持續努力推動。

雲林縣自2019年開始辦理「雲林愛老眼鏡」專案活動，已造福超過1萬8000名長者，「雲林愛老眼鏡專案」經費係由協助引介無名氏捐贈善款，捐款金額已達1200萬，提供3萬付老花眼鏡給雲林縣老人家。

雲林縣衛生局長曾春美表示，感謝本縣熱心公益的36家驗光所共同參與愛老眼鏡專案計畫，提醒鄉親為維持良好配鏡品質及避免長者在現場等候過久，長輩或其家人可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約（衛生局網站可查詢），再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人終身限領一次，長者如選擇非愛老眼鏡專區，若逾700元，差額自付。再次提醒長者，老花眼鏡僅適用於報章雜誌等近距離閱讀使用，行走時請勿配戴。