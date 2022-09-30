禾聯碩(5283)今天召開線上法說會，公司指出，7月起因為天氣炎熱，空調銷售表現優異，雖然有匯率上的不利因素，但解封後賣場的人潮回來，來客數增加，加上極端氣候，對於第四季銷售及營運審慎樂觀，至少第四季到明年第一季整體營收會是持平狀況。

禾聯碩今年上半年營收36.87億元，毛利率32％，稅後淨利4.2億元，每股盈餘5.75元。毛利率較去年同期38％下降，主要有10萬多台「班班有冷氣」，成本高、毛利低，另外，匯率受到美元走強、影響進貨成本所致。

也由於「班班有冷氣」專案的入帳，今年上半年空調營收占比提高到67.36％，較去年同期62.24％增加逾5個百分點，液晶顯示器占比降至11.15％，生活家電占比18.8％，其他2.69％。

對於下半年展望，公司指出，7月、8月天氣相當炎熱，帶動營收分別年增11.02％及4.48％，9月以後進入第四季，雖然通膨、匯率還是對消費市場有所影響，但主力商品空調部分，因為極端天氣，所以即使是冬天，整個空調的銷售每年都在成長。另外，解封後賣場人潮回籠，對3C量販通路以及電暖氣這些季節性商品有很大的幫助，第四季到明年第一季，整體營收狀況至少是持平甚至成長。

毛利率部分，雖然空調今年第四季還是不差，但傳統第四季空調占比會稍微低一些，而空調毛利率較好，再來是顯示器及家電，所以在產品組合的因素，第一季及第四季毛利率通常是年度較低的兩季。

此外，標案部分，「班班有冷氣」接近尾聲，下半年約3000萬元可認列。目前切入社會住宅、公共設施等標案，還有多個案子在洽談。