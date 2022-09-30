教育部統計110年度樂齡學習執行成效，新竹市再度奪下平均執行場次、平均出席人次、平均執行時數三冠王。（陳育賢攝）

新竹市政府長期推動樂齡學習成效顯著，教育部統計110年度樂齡學習執行成效，竹市再度奪下平均執行場次、平均出席人次、平均執行時數三冠王，已連續5年蟬聯全國第1，爺奶好學堪稱「活到老、學到老」最佳樂學模範生。

代理市長陳章賢表示，新竹市致力推動樂齡學習，依據高齡人口結構與需求，分別在東區、北區、香山區設置「樂齡學習中心」，設置率百分之百，平均每間樂齡中心1年執行場次1064場、平均辦理時數2134小時、平均參加人次3萬1911人，3項數字不僅奪下全國第1，更拿下5連霸前所未有的卓越佳績。

此外，竹市樂齡學習執行成效也逐年獲頒教育部評鑑「優等」佳績，再次展現新竹市樂齡學習高度參與率與執行成效。

市府指出，高齡101歲的人瑞學員彭木火爺爺和女兒麗惠，2人同時報名東區樂齡學習中心「初級日語」，女兒們也分工合作接送與共讀，達成「活到老、學到老，老老親子共學」，同班師生也成為彭老爺爺的鐵粉，對他「活到老、學到老」的精神深深感佩。

舞蹈班老師蔡群秀表示，劇場的魅力就是讓人忘記年齡，不斷快樂學習，透過課程傾聽學員的生命故事，協助學員找到人生意義，人生，因付出而快樂，幸福因分享而增值。

教育處表示，新竹市全面推廣「宅配樂齡學習課程到社區」，樂齡學習中心逐年拓增社區據點，全市逾60處，讓長輩就近便利學習，並積極推動高齡教育志工及講師、樂齡自主學習團體師徒制等，鼓勵長輩從受教者變為施教者，走入人群、服務人群、樂活新竹，帶動正向循環能量與學習熱潮，落實高齡服務高齡、活到老、學到老最終目標。