國民黨台南市長參選人謝龍介批評台南市正式消防人員不足，救災需靠義消協勤。（台南市消防局提供∕程炳璋台南傳真）

國民黨台南市長參選人謝龍介30日抨擊台南市不只警力6都最少，消防局人力也墊底，消防員年齡層還嚴重老化，去年5分之1總出勤人次靠義消，聲明當選將補足缺額，加發消防危險津貼。台南市長黃偉哲競總發言人邱莉莉回應，台南市消防服務人口6都第3，火災傷亡數6都最低，救火需體力更需經驗，勿歧視資深消防員。

台南市因發生殺警奪槍案，謝龍介提醒台南市警察員額6都最少，呼籲正視警力不足問題。卻再發現消防人員人力也是6都墊底，第一線消防人員懸缺多年未補，還遭監察院糾正，直到去年，仍是6都之末，比倒數第2的高雄市消防人力差距還有400多人。

不僅如此，謝龍介更指出台南市消防員老化，25下僅有4人，29歲以下62人，難比其他5都29歲以下的消防人力都上百人。批評台南市消防人員去年總出勤次數中，有18％由義消人員協勤救災，約占總出勤人次5分之1。

他一方面肯定義消人員勞苦功高，也指出正式消防員短缺至此，絕非正常現象。

邱莉莉表示，救火需要體力更需要經驗，台南市火災傷亡數6都最低，請對手勿歧視資深消防員。

台南市消防局回應，監察院所提缺額，是指非第1線的會計室科員、人事室科員與火調科技士。皆非第1線救災救護隊員。未來將以遞補警消人員為優先，補滿預算員額再補內勤人員。

台南市消防局指出，台南市消防服務人口比例在6都排第3，未來因應大法官釋憲文勤修調整案決議，已申請增編477人，今年底完成修編，屆時消防服務人口比將達1：1100，優於全台消防服務人口比例1：1300。

台南市消防局表示，台南市義消人員向心力十足，經常自發聽消防無線電，自動到場協助救災。台南市在正式消防人員與警義消合作下，今年消防評比成績在天下、遠見雜誌都是6都第1。