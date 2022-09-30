為提升數位教學力，台中女中獲Google台灣與聯發科技公司支持，30日啟動「Chromebook種子計畫」，以提升教師數位教學力，並鼓勵教師參加 Google for Education 認證課程並通過認證，活用Chromebook，學校並辦理認證課程，現場教師演示活用硬體與軟體，展現教學及工作效率，打造後疫情時代教學新風貌。

通過Chromebook培訓課程取得認證的英文科蔡老師表示，Google education在高三課程緊湊的時候，讓他可以和學生共享與共編教學內容，彌補傳統課室未及之處，有Chromebook讓學生可以同步看到教材，十分便利。自然科邱老師則認為，課程中學到的功能很實用，用於備課、班級經營都很有幫助。

台中女中指出，除申請教育部資科司「推動中小學數位學習精進方案」，並辦理Google教育家培訓課程，希望不只是硬體的強化，更要將資訊運用的素養及能力，進一步廣泛運用在教學及行政效能的提升。

台中女中舉例，校內會議運用Google文件編輯會議資料，各處室運用雲端硬碟共用資料加速行政效率，課程運用Google Classroom及Google Meet等，老師依照自己的教學需求，運用外掛程式，讓課堂教學更精彩、豐富。

台中女中校長洪幼齡表示，科技日新月異，教學與行政的數位轉型需求也不斷增加，感謝Google台灣及聯發科技長期關注教育，重視科技創新對於學習者的影響力，回饋社會、育成英才，讓中女中作為Chromebook種子計畫合作學校，協助充實數位創新教學之能量。

台中女中表示，疫情加速教育現場轉型，混成教學、數位學習已成教育新常態，教育部推出「生生用平板」政策，盼透過硬體環境的建置，加速教師教學轉型，學生學習深化的歷程。洪幼齡說，加強校內教師群數位能力，提升數位思維，有跨界解決問題的能力。