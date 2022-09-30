為期兩天的美國-太平洋島國峰會星期四（9月29日）落幕。美國總統拜登29日在會上公布了旨在深化與太平洋島國關係的首份《太平洋夥伴關係戰略》（Pacific Partnership Strategy），當中點名中國說：「中華人民共和國施加壓力和經濟脅迫，有可能損害該地區乃至美國的和平、繁榮和安全。」

斐濟、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加、索羅門群島等國領導人出席了在華府舉行的峰會。拜登29日在會上談及《太平洋夥伴關係戰略》時說，這是美國面向太平洋島國的第一份國家戰略，也是美國更廣泛的印度-太平洋戰略的關鍵組成部分。「我們將作出更多和具體的承諾。」

這份戰略指出，太平洋地區的「地緣政治競爭影響加劇」，會直接影響到美國。引言中點名中國說：「中華人民共和國施加壓力和經濟脅迫，有可能損害該地區乃至美國的和平、繁榮和安全。這些挑戰使美國必須重新投入整個太平洋島國地區。」

這份總計16頁的《太平洋夥伴關係戰略》提出4大目標：一是加強美國與太平洋島國夥伴關係，二是加強太平洋島國與世界的聯結，三是與太平洋島國合作應對氣變等挑戰，四是為太平洋島國提供發展機遇。

作為新戰略的一部分，美國將委任首名專責太平洋島國事務的特使和增設3名外交使節，把該區使節總人數由原來的6人增至9人，並恢復在斐濟的美國國際開發署（USAID）辦事處，以及透過海岸防衛隊和國防部等機構擴大接觸。

美國表示將在索羅門群島開設大使館，增加駐該地區大使館的數量。今年4月，中國與索羅門群島簽署安全協議，加深了關係。此外，美國還將與日本和澳大利亞等國在氣候變化問題上攜手合作採取對策。美國政府鮮明地表現出在與中國爭奪霸權地位的太平洋地區增強存在感的姿態。