台南市長選戰，民進黨籍市長黃偉哲拚連任，面對國民黨台南市議員謝龍介、無黨籍的伍彩集團創辦人林義豐、成大教授許忠信、律師吳炳輝等人挑戰。根據一份最新民調顯示，黃偉哲以50.1%大幅領先，謝龍介為29.3%、林義豐3.3%、許忠信1.2%、吳炳輝0%。

根據《ETtoday新聞雲》今(30日)公布的台南市長選戰，黃偉哲以支持度50.1%領先、謝龍介以29.3%居第二，其他依次為：林義豐3.3%、許忠信1.2%、吳炳輝0%。另外，在當選看好度方面，61.3%看好黃偉哲當選，22.4%看好謝龍介、林義豐2%、許忠信、吳炳輝均為0.1%，14.1%則表示不知道/沒意見。

根據該民調再作交叉分析，在政黨傾向方面，黃偉哲在民進黨、台灣基進、泛綠認同者中，獲得高支持度外，也獲得38.0%中間選民的支持。

另外，黃偉哲的施政滿意度，62.3%感到滿意（非常滿意13.1%、還算滿意49.2%）；29.8%則感到不滿意（非常不滿意8.1%、不太滿意21.7%）。

該民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，於9月23日至29日進行調查，是以該媒體自建會員資料庫內，已貼標戶籍為台南市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，調查共發出60,000通簡訊通知，回收有效樣本數為1,070份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。