基隆捷運的進度一直是基隆市民關心的話題焦點，基隆市長林右昌30日在基隆市議會總質詢，回答市議員楊秀玉及莊錦田的質詢時表示，目前基隆捷運的環評報告已送出交通部，提報環保署，期待環評在年底前完成，明年1、2月間，綜合規畫也可望定案。

基隆市議員楊秀玉及莊錦田30日均就目前基隆捷運的進度，質詢林右昌。莊錦田要求市府說明目前進度，楊秀玉則要求市府確切說明，基隆捷運的八堵到基隆段到底會不會蓋。

林右昌表示，基隆捷運的環境影響評估報告已於9月23日送出交通部，提報到環保署，期待在今年底之前能夠通過環評。若能順利在年底前通過環評，則接下來綜合規畫可望於明年1、2月間定案。

林右昌指出，目前基隆捷運是由中央主導，在計畫完整度、與台北、新北串接等問題，都務實處理，也得到很大進展。包括路線、場站都已經確定，北北基的費用分攤也已經談好。至於在基隆捷運改變路線上，包括台北、新北都各自提出路線修正優化的構想。

對於民眾關心的八堵到基隆路段，林右昌表示，一定會蓋，但重點是怎麼蓋、採取什麼方案，地方要先取得共識。他進一步解釋，由於基隆捷運是由鐵道局在進行規畫，因此八堵到基隆端的路線及採取地下化、高架或平面等不同模式，都先取得地方共識，中央才有辦法繼續往下做。