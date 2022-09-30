投資臺灣事務所30日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再通過正河源公司及介聯企業等2家廠商共投資逾3億元。目前「中小企業加速投資行動方案」已通過835家中小企業投資約3,805億元，帶來31,990個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1,257家企業投資約1兆7,998億元，預估創造13萬9,133個本國就業機會，後續尚有14家企業排隊待審。

正河源公司主要營業項目CNC加工中心機周邊工具及切削刀具之製造及銷售，近年來積極布局東協、歐美及澳洲等地。為能以一條龍式服務顧客，並搶攻全球航太、汽機車、電子產業加工等高階市場版圖，現規劃增聘8名本國員工，投入逾9千萬在臺中清水興建新廠，同時導入智慧化精密刀片及刀具產線，設備採最先進低碳排機台。此外，廠內亦設有水循環系統並提供產品再次回磨，期望將自有品牌推向國際同時，並兼具環境友善。

介聯企業是專業塑膠製品廠，主要產品有塑膠泡棉、橡膠泡棉、聚乙烯泡沫塑膠隔熱材料，可用於包裝、車輛、體育用品及建築等眾多領域。為持續提升產業競爭力及研發再生料產品，公司計劃擴大投入逾2億元擴建臺南市麻豆既有一廠，同時在二廠增設智慧化造粒產線及廢料回收產品產線。除在產品上再利用廢料，亦在製程端搭配熱能回收及改善水質設施，有效落實節能減碳。預期投資完成後，將可為國內創造16個就業機會。