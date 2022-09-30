台灣盛行吃到飽餐廳，各種美食能一次滿足所有人的需求，日前就有網友想要挑戰獨自去吃到飽餐廳，但又擔心一個人會覺得很尷尬，因此上網發文求助，沒想到眾人卻一面倒要她別擔心，一個人反倒超適合享用吃到飽餐廳。

原PO在Dcard上以「一個人的Buffet吃到飽」為題發文，表示最近想要挑戰獨自去享用吃到飽餐廳，但卻又擔心一個人去吃飯，會被其他客人或是店員側目，因此請求網友建議，雙北是否有友善單人顧客的吃到飽餐廳？

貼文曝光後，引起網友討論，不少人認為一個人去吃到飽餐廳其實好處多多，除非需要額外加錢，否則完全沒有任何不妥，「你去吃吃到飽的時候，哪有時間看別桌在幹嘛」、「越好吃、越貴，越適合一個人吃，吃到爽、吃到形象失控都沒有人管你」。

也有人留言分享經驗，「我還蠻常一個人去饗食天堂的，一邊吃一邊看YouTube超爽，和其他人去要一直聊天，根本吃不了多少」、「去欣葉常看到一個人，Buffet其實都各拿各的，應該沒人會注意，而且一個人吃也不會很奇怪啊」、「去吃飯看到一個人吃都覺得很有態度，感覺挺享受生活的」。