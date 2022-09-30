菁寮日間照顧中心內部規劃有多功能活動區、復健運動區、角落空間等，戶外有林蔭大道，另有1.36公頃農場。（台南教養院提供／李俊淇台南傳真）

衛生福利部台南教養院菁寮日間照顧中心今（30）日辦理開幕活動，衛生福利部副署長張美美、台南市政府副市長趙卿惠等人都到場參與。台南教養院長張瓊月表示，日照中心是在2019年7月上網招標，恰巧遇到原物料上漲及工人短缺問題，總共流標13次，直到第14次才成功。

位於台南後壁區的菁寮日間照顧中心自8月試營運開始，已陸續有4名符合資格申請進入，未來最高可服務60人，內部規劃有多功能活動區、復健運動區、角落空間等，戶外有林蔭大道，另有1.36公頃農場，提供給失能老人及身心障礙者優質的服務環境，讓早已進入超高齡社會的後壁區、東山區及白河區民眾多一個服務選擇的機會。

在日照中心的後壁莊姓老奶奶表示，平常自己一個人在家，兒子、媳婦都在上班，到日間照顧中心有人可以作伴，很熱鬧；另名來自白河的張小弟則是剛從嘉義啟智學校畢業，曾因徒步上學迷路而被熱心民眾發現，如今張小弟每天都會準備好書包到日照上課，而早上還會推輪椅帶著老奶奶一起散步。

台南教養院長張瓊月表示，原本主要服務對象是身心障礙者，共服務450名，是目前最大的身障機構，這次配合政府的長照政策，開始籌畫菁寮日照中心的設置，恰巧遇到原物料上漲及工人短缺的問題，總共流標13次，直到第14次才成功，所以同事都是抱著興奮及苦盡甘來的心情來辦理這次開幕活動。

台南教養院表示，日間照顧服務不僅服務身心障礙者，也擴充服務對象到65歲以上長輩、50歲以上失智症者及55歲以上原住民，只要符合失能資格，都能成為本院日間照顧服務對象。