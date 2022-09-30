曾經在學校當教學研究助理、在出版社從事美術編輯、建築材料設計公司擔任助理、及珠寶鑑定與珠寶銷售等工作，台慶不動產高雄六合中山加盟店副店長劉純文碩士畢業後，在不同產業打滾6年後，終於進入嚮往的房仲產業，去年加入永慶房產加盟體系，收入較過去成長3倍，年薪直逼300萬！

自真理大學畢業後，劉純文看到信義房屋提供新人5萬元底薪，比起其他工作給予社會新鮮人只有少少的2萬多元，讓她很想挑戰，但家人擔心她個性單純、容易被騙，反對她當業務，因此她進入嘉南藥理科技大學讀空間資訊管理學系研究所攻讀碩士。

直到30歲那年，她覺得自己準備好了，不顧家人反對，毅然加入信義房屋，挑戰房仲經紀人工作。

看好加盟體系發展前景 轉而加入永慶不動產

入行前半年，毫無房仲經驗的她，不管是打招呼、按電鈴，店長叫她怎麼做、她就依樣畫葫蘆，也花不少時間在掃街、拜訪商圈裡的每戶人家，半年後才開始開竅，比較知道自己該做什麼。

1年後，劉純文完全進入狀況，業績也突飛猛進，多次獲頒「龍虎榜」、「成件王」、「單月成交件數第1名」的肯定！她開心分享，日常行程幾乎排滿帶看，自己喜歡、也很適合從帶看中與客戶建立關係，她也因而獲得超過4成的專任委託。

在帶看時，時常會接觸到其他品牌的經紀人，她觀察其他同業，發現不少永慶房產集團加盟店的經紀人談吐專業、應對合宜，讓她備感驚訝，因為自從她進入這個產業後，不時被教導其他同業態度、專業不佳，但在她與同業接觸多了之後，才了解外面的世界跟她被教導的不太一樣，而起了好奇心，發現在加盟體系的發展領域更廣，2021年6月，她加入永慶不動產五甲家樂福加盟店。

在永慶加盟四品牌「聯賣」是極大優勢，能一起合作的經紀人高達2萬人，帶動劉純文近6成業績。（圖/ 永慶房產集團提供）

2萬名經紀人合作聯賣 是成功關鍵優勢

成為永慶不動產的一員後，劉純文認為「視野不同」是最大差異點之一！因為在前東家任職時，很多厲害的學長姊都轉身進入加盟體系，讓新人無法獲得有效的經驗傳承，且能接觸的產品類型單一，發展方向侷限；在轉投入永慶不動產後，她也親身體會到加盟體系更有彈性的作業方式、能即時回應市場變化的應變能力，以及更多元的產品領域待發展，讓她感到未來性無窮。

劉純文興奮表示，「在永慶加盟體系1個月，可以賺到前東家1年的收入！」過去她在信義房屋年度業績約300萬元，年收入約70~80萬元；加入永慶加盟體系至今，累積業績約600萬元，收入卻是過去的3倍以上，直逼300萬元年薪，迎來人生收入新高。今年7月，她從永慶不動產五甲家樂福加盟店、轉任到同為永慶房產集團加盟品牌的台慶不動產高雄六合中山加盟店擔任副店長，不但業績提升，更跨足管理職，讓她荷包、成就感都滿載而歸。

除了收入和成就感大大提升，劉純文提到，開會內容充實有幫助，不需撰寫例行報表，也提升了她的工作效率，她進一步指出，進入永慶加盟體系後，單月就成交3件，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的四品牌聯賣是極大優勢，因為能一起合作的經紀人高達2萬人，帶動她有近6成業績、都是透過聯賣成交。

搭配數位行動工具和系統的協助，像是〈行動智能經紀人APP〉資源豐富，可以串接聯賣機制，公開、透明又即時，促成工作效率越來越好，這是永慶房產集團在科技工具上的關鍵優勢。

入行超過6年，始終秉持「誠實」理念，贏得認同與信賴，也讓買賣客戶都放心。（圖/ 永慶房產集團提供）

「誠實」揭露零糾紛 客戶好放心

劉純文笑說，「從一開始進房仲業的大力反對，到後來從有底薪的信義房屋，轉進沒有底薪的永慶不動產、台慶不動產，家人其實很在意。」但是既然要做業務工作，就不會想要領底薪，沒有後路、會更努力拼業績。而家人也因為她一路以來的努力，認同了她房仲經紀人的工作，成為她最堅強的後盾。

從事房仲工作以來，她從開發案件開始就會做好「誠實」這件事！不僅一定會跟屋主溝通清楚，把委託書寫得鉅細靡遺，將大小屋況全部揭露，讓後續零糾紛。她也分享個人密技：有些屋主可能因為繼承或出租等因素，從沒使用過自己的房子，當她接下銷售委託後，一定親自拜訪現任租客，透過承租方的實際使用經驗分享，詳細掌握房屋狀況，讓後續買屋客戶更放心。

入行超過6年的劉純文表示，至今依舊享受幫客戶成交後的滿滿成就感！今年年度目標，除了希望衝刺「年度千萬業績經紀人」，也希望把副店長一職做好，邀請更多志同道合的優秀人才加入團隊，並且進一步成為一店之長，為團隊貢獻更多力量，也透過「誠實服務」幫更多客戶完成不動產買賣。