民進黨新北市中和區議員參選人張嘉玲、市長參選人林佳龍聯合競選總部即將於10月1日舉行，當天將由前副總統陳建仁擔任壓軸，這是他擔任小英之友會榮譽會長後的首場演說，力挺當選邊緣的「小英子弟兵」張嘉玲，這也將是中和選區的勝負關鍵。

張嘉玲競選總部指出，這場新北最大的聯合競選總部成立大會於10月1日晚間6時在中和區中和路281號舉行。包括知名主持人鄭弘儀、立委羅志政、江永昌、前議員林秀惠等人也全都到場，展現力挺張嘉玲的決心。

地方人士分析，今年中和選區議員參選競爭激烈，共有11位登記參選，6位現任議員爭取連任，藍4綠2。另外還有新黨、民眾黨、前親民黨立委參選人搶攻。綠營現任2席議員選情相對穩定，新人張嘉玲新人之姿，如何突圍將是綠營該區勝負關鍵。

地方人士指出，民進黨正國會派系的前議員林秀惠初選失利後，願意冰釋前嫌擔任張嘉玲競選總部的總幹事，對選情大大加分，再加上林佳龍、陳建仁等人加持，希望扮演關鍵角色，力拚民進黨的第三席議員。

2018年地方選舉時，民進黨綠營市議員加上時代力量的選票為8萬票，被視為基本盤，如果票源能妥善分配，張嘉玲有機會吊車尾搶下最後一席。

張嘉玲表示，蔡總統執政團隊政績有目共睹，新北市選舉是關鍵指標，這是蔡總統下達的任務，也是她與民進黨選民共同的目標，她一定全力以赴！

張嘉玲擔任政治幕僚多年，受到前行政院長謝長廷、前立法院長蘇嘉全、總統蔡英文重用，擔任包括立法院辦公室主任、民進黨婦女部主任，擁有豐富的市政、行政院和國會經驗。

張嘉玲競選以來提出包括「市民主義優先」、「婦女與弱勢優先」、「環境與文化優先」、「青年生活優先」等四大優先。