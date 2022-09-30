「2022南投世界茶業博覽會」10月8日至16日於中興新村登場，南投縣長林明溱邀民眾來品茗選購。（楊靜茹攝）

林明溱與來賓一起進行「2022南投世界茶業博覽會」啟動儀式。（楊靜茹攝）

「2022南投世界茶業博覽會」10月8日於中興新村登場，南投縣長林明溱30日在活動宣傳記者會化身茶師炒茶菁，邀來賓品茗。林明溱說，茶博讓南投茶發光發熱，成功幫茶農增加銷售管道，今年除新增歷代茶侍及千人封茶活動外，還有千人茶會、野餐趣等體驗活動，並結合巧克力咖啡節，9天將創造上億元商機。

林明溱親自主持茶博宣傳記者會，農委會農糧署副署長姚志旺、農糧署中區分署署長姚士源，南投縣議員張嘉哲、游顥及全縣13鄉鎮市農會代表等貴賓都出席盛會，一起進行啟動儀式。

南投縣農業處指出，今年茶博以「壺裡好茶」、諧音「唬你好茶」為主題重磅回歸，參展農友、單位踴躍，共有350個攤位及30個展館，像黃金品茗館只用銅板價，就能品飲台灣各地的冠軍茶；而國際茶文化也是本次重要亮點之一，波斯、英國、日本、韓國、台灣、中國、凍頂等茶藝都將在「國際茶席館」呈現，遊客可以沉浸在異國風情的氛圍裡享受品茗樂趣。

假日期間，眾所期待的千人茶會、千人野餐、千人擂茶、音樂茶會、曲水流觴外，還有茶薰六覺、古式炒茶及徒手秤茶等活動輪番登場，加上巧克力咖啡節，相信一定能吸引更多遊客參與。

林明溱表示，茶博從2010年開辦，前年吸引60萬人來參加，創造逾1.3億元商機，對茶農收益和地方發展有很大的幫助，茶博去年因為疫情無奈停辦，今年縣府增加預算，讓場館設施、參觀動線更完善，假日將舉辦主題活動，讓來逛茶博的遊客能玩得盡興，收穫滿滿，創造最大的商機。