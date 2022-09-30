民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選總部發言人、市議員劉康彥30日表示，民眾黨新竹市長參選人高虹安疑似違反規定，租借新竹市政府委外場地「將軍村」舉辦競選活動；市府則回應表示，經查證活動內容與場地申請相關規定不符，營運單位已回絕該團體的申請。

劉康彥指出，根據媒體報導，高虹安將「早安的移動城堡」親子活動當作競選基調，該活動還有「郝旭昶博士互動式科普實作」、「Cindy英語說故事」兩個項目，分別是民眾黨東區里長與市議員參選人，高虹安團隊明顯透過文字遊戲迴避競選活動的規定，吃公家機關豆腐，要求主管單位新竹市文化局必須查明清楚。

市府對此表示，針對將軍村場地租借涉及政治性活動，場館營運單位「厚食聚落農食合作社」回覆表示，經查證活動內容與場地申請相關規定不符，已回絕該團體的申請。

市府指出，「將軍村開放圖書資訊園區」已於2017年依促參法委託給民間營運團隊，為期10年，契約訂有不得涉及選舉等政治性活動相關規定；另，民間營運團隊亦於場地租借相關申請注意事項中註明「申請活動不得涉及總統、副總統、中央及地方公職選舉競選活動及政黨黨務活動，亦不得涉及宗教相關活動」。

文化局並表示，有關營運團隊於9月29日在將軍村官方臉書涉及選舉活動貼文，已違反契約相關規範及行政中立規定，文化局知悉後立即通知營運團隊撤文，後續也會要求營運團隊務必遵守契約及行政中立相關規定，確實檢討改進，文化局同時也將持續加強提醒各營運團隊務必注意契約規範，確保場地租借依規運作。