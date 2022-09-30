英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間本月8日下午3點10分，在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡與世長辭，享耆壽96歲，如今官方發布死因文件記載為「年老」。
綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日鏡報》(The Mirror)及《第六版》(Page Six)報導，值得注意的是，哈利王子因為跟老爸查爾斯前前後後為了是否讓梅根同行爭論不休，到頭來不但成為最後一個趕到現場的人，還晚了王室正式發聲明16分鐘，此事一直備受討論；白金漢宮當天在下午6點30分才對外證實噩耗，稱「國王和王后今晚將留在巴爾莫勒爾城堡，明天將返回倫敦」，不過3個小時前女王就已經離開，長子查爾斯國王與女王安妮公主是唯二見到母親伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）最後一面的人。至於其他王室成員如安德魯王子、愛德華王子、威廉王子第一時間也趕到陪伴女王身旁。
據悉中午12點35分女王接受「醫療監護」的消息傳出後，人在倫敦的哈利王子原先也將搭乘下午2點左右的皇家空軍專機，偕同其他家人前往蘇格蘭，卻因為查爾斯告知她不要帶著妻子梅根，認為時機不合適，混亂溝通下拖了將近3個小時後，最終於17點34分才坐上私人飛機，18時46分抵達，但祖母早在他上飛機前2小時就去世。
蘇格蘭國家政府於周四發布已故女王死亡紀錄，由她的女兒安妮公主所簽字。內容顯示「9月8日下午3點10分，已故女王於巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)逝世，死因為年老」。
文章來源：New timeline of day the Queen died: How monarch's death certificate reveals she passed away at 3.10pm while William, Edward and Andrew were in the air - but raises fresh questions over when Harry was told about her death
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