英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間本月8日下午3點10分，在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡與世長辭，享耆壽96歲，如今官方發布死因文件記載為「年老」。

The Queen died of 'old age' at 3.10pm on 8 September, according to her death certificate.



The entry in the National Records of Scotland, published today, is signed by her daughter the Princess Royal, who was with her when she passed away. pic.twitter.com/Xdv8Z6mE0l — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 29, 2022

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日鏡報》(The Mirror)及《第六版》(Page Six)報導，值得注意的是，哈利王子因為跟老爸查爾斯前前後後為了是否讓梅根同行爭論不休，到頭來不但成為最後一個趕到現場的人，還晚了王室正式發聲明16分鐘，此事一直備受討論；白金漢宮當天在下午6點30分才對外證實噩耗，稱「國王和王后今晚將留在巴爾莫勒爾城堡，明天將返回倫敦」，不過3個小時前女王就已經離開，長子查爾斯國王與女王安妮公主是唯二見到母親伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）最後一面的人。至於其他王室成員如安德魯王子、愛德華王子、威廉王子第一時間也趕到陪伴女王身旁。

據悉中午12點35分女王接受「醫療監護」的消息傳出後，人在倫敦的哈利王子原先也將搭乘下午2點左右的皇家空軍專機，偕同其他家人前往蘇格蘭，卻因為查爾斯告知她不要帶著妻子梅根，認為時機不合適，混亂溝通下拖了將近3個小時後，最終於17點34分才坐上私人飛機，18時46分抵達，但祖母早在他上飛機前2小時就去世。

蘇格蘭國家政府於周四發布已故女王死亡紀錄，由她的女兒安妮公主所簽字。內容顯示「9月8日下午3點10分，已故女王於巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)逝世，死因為年老」。