台中太陽於30日宣布，與巴拿馬國手前鋒陛下（Tony Bishop）正式簽約，成為新賽季球隊第2號洋將，將為太陽的團隊球風注入更多強悍元素。

現年33歲的陛下身高202公分，球風屬於內外兼備的全能前鋒，在場上可以勝任多個位置，2021-22球季效力於PBA馬尼拉電器隊，出賽22場繳出25.6分13.4籃板3.3助攻37.6%三分命中率的優異表現，並獲選年度第一隊的殊榮，也多次率領巴拿馬國家隊出征國際賽，職籃生涯曾在歐美以及亞洲等多個國家聯賽效力，累積豐富的賽場經驗，將為球隊增添更多爭冠本錢！

台揚總經理汪蔚傑表示陛下是一名非常有經驗的球員，「他的能力無庸置疑，過去四年都曾帶領效力的球隊打進總冠軍戰，其拼戰態度讓人很難不去注意到他，之所以中文名會取為『陛下』，就是期待他未來能展現出君臨天下的氣勢與表現，帶領太陽隊打出更輝煌的成績！」

賈西亞教練也提到：「陛下的打法可裡可外非常全面，其多年的球場經驗能夠幫助球隊的年輕球員成長，我們都很期待他的加入！」

生涯首次來台的陛下表示:「很期待來到台灣，希望盡快與隊友們融入，並產生好的化學效應，會盡我所能的去帶領球隊拿下總冠軍！」，新球季戰力將陸續到位，陛下將於10月初抵台，待隔離程序結束後隨即投入球隊訓練。