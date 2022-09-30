全球迎來通膨、升息多空浪潮，不只震盪房市，也影響投資人信心，觀察商用不動產市場買氣，無論是收益型、自用型買方，都轉趨謹慎態度，但反觀今年最受矚目的辦公、廠辦市場，不畏黑天鵝環伺，買氣續穩，台北市廠辦交易熱區內湖科技園區，光是今年就累積4筆總價破10億元交易，統計自2017年以來，內科廠辦交易規模已突破千億，內科已然成為商用市場金雞母。

信義全球資產公司統計2017年至2022年8月已揭露之實價登錄資訊，內科廠辦交易總量衝破千億元大關，交易量達1,155億元，顯見內科已成為廠辦交易最熱區。再觀察2022年內科廠辦的交易情形，截至8月為止交易量為139億，已逼近去年一整年的141億，今年交易量預估會超越去年，且連續六年交易達百億元規模。

分析內科廠辦集中地段及交易量，過去西湖段、舊宗段、文德段都是熱門區域，西湖段近年雖因進駐率高、釋出交易少，但今年在整棟交易助陣下，截至8月為止，實價登錄揭露交易量為102億表現突出，較去年36億大幅成長183%，從上市櫃法人大型交易統計，也可看到今年截至目前為止，廠辦最大筆交易就落在西湖段，為中國人壽以83.5億取得整棟精英電腦大樓。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛觀察，央行升息為市場增添變數，收益型買方可能重新思考商用不動產上投資策略，但就內科市場來說，由於強大剛性買盤支撐，企業自用需求強勁，交易量自然有所支撐，且空置率續低，廠辦租售價格續揚，連帶土地價格也跟著水漲船高，長虹建設近期就以每坪285.3萬、總價19.8億，取得西湖段四小段694.05坪土地。

信義全球資產內湖工業地產部執行協理段禮帆表示，信義全球資產長期駐點內科，為法人企業提供工業地產租售諮詢服務，累積許多成交案例。而觀察內科廠辦受上市櫃法人及中小企業青睞原因有三，首先就是大樓新穎，近年企業發展都有總部設置需求，新大樓有助於配合公司業務推進，進行辦公室升級、解決現有辦公空間老舊不足的問題，也可提升公司門面，加強品牌辨識度。

再者，比起台北市市區主要商圈的舊A辦大樓每坪已站上百萬的價格，內科廠辦買賣租賃成本相對而言較親民，雖然近年價格有所攀升，但仍有價差誘因吸引市區企業前來進駐。最後，產業群聚也是企業主青睞的關鍵因素之一，內科園區發展已臻成熟，資通訊、金融、科技研發等產業群聚，有利於上下游供應鏈整合，加速企業發展。