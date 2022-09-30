永慶房產集團與國立政治大學繼2020年展開以公益為出發的產學合作，2021年成立「政治大學不動產研究中心」，現再攜手宣布展開創新產學合作新篇章！在內政部花敬群政務次長的祝賀下，國立政治大學校長李蔡彥、社會科學學院院長楊婉瑩與永慶房產集團董事長孫慶餘，30日召開「永慶房產集團捐贈政大社科院國際會議廳改造工程」典禮，打造一個未來人才培育、產學交流合作及與國際串連接軌的基地。

李蔡彥表示，國立政治大學和永慶房產集團的共通性之一，就是具有強烈的社會使命，願意主動承擔更多促進社會進步的社會責任。政大與永慶自2020年便攜手展開由公益出發的創新產學合作，投入人才培育、產學交流的計畫，如今又捐贈政大社科院國際會議廳的升級改造工程，打造國際級的學術交流場所，可以說是「軟硬兼備」，全面深化永慶與政大的產學合作。國立政治大學非常榮幸，能與永慶房產集團攜手合作，共同促進善的循環。

孫慶餘表示，他投身房地產服務40多年，就是要提供給消費者一個公平的房產交易平台。永慶以「先誠實再成交」的精神，提供消費者完整透明的房市資訊，也協助政府推動法制變革。幫助台灣房仲業以「房仲1.0─新式仲介時代」、「房仲2.0─法制仲介時代」後，正式走到「房仲3.0─誠實房仲時代」。當今房仲業能走到「誠實房仲時代」，有賴產、官、學三方專業人士的合作和努力。因此永慶要持續與學校密切合作，更要從居住正義擴充到社會共好，為社會帶來更多的正向力量。

永慶房產集團捐贈升級的政大社科院國際會議廳，未來將成為政治大學最專業的學術交流場所之一。將舉辦重要的國際論壇與學術會議，有助促進國際之間學術成果交流，亦能開啟產官學的對話與合作。

永慶房產集團於2020年宣布捐贈3000萬，與國立政治大學以公益為前提，開展多項產學合作與實習計畫，如：贊助傳播學院林日璇教授開授之「娛樂媒體與行銷」和「社群媒體行銷」兩門課，舉辦「政大產創永慶聯名講座」；並推動「校園記者公益產學合作計畫」，由傳播學院黃葳威教授擔任計畫主持人聯合7所大學近200位學生，深入雙北各社區巷弄內，挖掘鄰里商家的精采亮點，透過文字或影音報導各社區豐富的生命力；也讓學生們透過實地採訪與產出作品強化實務經驗，並串連企業、學生與社區三方共好，創造滿滿的正能量。

而成立不到一年的「政治大學社科院不動產研究中心」，匯集產官學專業人士，已舉辦十多場的講座、論壇、研討會等，並定期出版不動產月報，設立「不動產研究獎」獎勵傑出的不動產研究，全面關心房地產議題，共同深化台灣不動產研究，為促進居住正義提供堅實基礎。