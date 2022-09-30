中央銀行因22日理監事會決議各項政策利率自9月23日起調升0.125個百分點，9月30日起調高乙戶存款利率。

央行說明，由於銀行已配合調整其存款牌告利率，為反映銀行存款利率調升，9月30日起金融機構存放央行準備金乙戶存款（應提準備額的55％）利率，源自活期性存款部分，調整為年息0.396％，源自定期性存款部分，調整為年息1.083％。

央行指出，源自外資的新台幣活期存款，仍依央行2010年12月30日台央業字第0990062027號函規定，不給付利息。