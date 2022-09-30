南投縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢，30日輪由民進黨籍縣議員陳宜君、王秋淑、賴燕雪、葉仁創、陳翰立、蔡銘軒等聯合質詢，南投縣長林明溱率局處主管列席備詢；會中，陳翰立關心縣內文旦滯銷問題，林明溱指出農糧署分配南投認購50公噸，允諾若沒有食品加工廠願意承購，可以分送給縣民食用。

陳翰立指出，南投縣中寮鄉、名間鄉、南投市等鄉鎮有栽種文旦，不過今年文旦嚴重滯銷，質問農業處長陳瑞慶說：「今年度文旦嚴重滯銷，請問縣內處理進度？」陳瑞慶指出，農糧署分配南投縣得認購50公噸，目前仍在媒合食品加工廠幫忙處理，除了農糧署要求認購的50公噸，縣府也調整年度預算，加碼收購25萬元的鮮果。

陳翰立進一步問明溱：「縣長，農業處已經找了近一個月，似乎到現在仍沒有結果，萬一找不到加工廠幫忙，那該怎麼處理？」林明溱認為，對岸停止採購台灣的農產品，很多農產都面臨滯銷問題，像對岸採購1000多公噸南投茶，擔心被扣在海關，迄今仍不敢出貨，所以萬一文旦找不到加工廠幫忙處理，就免費送給縣民品嚐。

林明溱還說，南投縣中寮、集集等地的香蕉盛產，所以他已經交辦農業處，縣府將在花費100萬元採購香蕉，作為縣內學童營養午餐的飯後水果，幫助消化。文旦熱量低，富含維生素C及鈣、鉀等微量元素，可健胃、助消化、降膽固醇，也可以送到長照據點讓長輩品嚐。