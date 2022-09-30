適逢九九重陽節前夕，衛福部台中醫院30日上午於醫院中庭舉辦「樂活不老嘉年華」，邀請社區銀髮族共同參加，以輕鬆、懷舊的遊戲方式促進長者運動，藉此提升長者的生理、心理能量，讓社區銀髮族更有前進的動力，達成「享受生活」、「參與及自立」的目標。

台中醫院院長侯承伯表示，重陽節象徵著長壽久久與活力，隨著台灣步入高齡化社會，愈來愈多長者面臨上肢無力、下肢不協調的困境，「肌少症」成為現在民眾最在意的問題，而現場設計的活動都能協助提升肌耐力，希望讓長輩在玩樂中運動。

台中醫院表示，這次「樂活不老嘉年華會」邀請日照中心、退休聯誼會及社區銀髮族參加，有5組人馬來比拼；現場創設了5道關卡，分別是套圈圈、丟沙包、丟球、推球以及射飛鏢，銀髮族可透過上述活動，提升上肢的抓握力與下肢的平衡、協調性，擺脫「負擔」的標籤，開創精彩的人生下半場。

台中醫院指出，資料顯示，跌倒是老人事故死亡的第二大原因，因此訓練下肢的平衡協調極為重要，尤其在2025年，台灣的老年人口比例將超過2成；更進一步表示，若要測試耐力，可以以「正常人單腳站立須超過30秒、特殊狀況者（如：中風）須超過10秒」為標準。

台中醫院表示，舉辦「樂活不老嘉年華會」是希望用樂趣的方式提高長者自我復健的意識；同時呼籲民眾，平日在家時可以使用板凳，用上樓梯、下樓梯的方式訓練下肢平衡、提升肌耐力，千萬不要「跌」不償失。