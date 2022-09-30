Taiwan國際鐵人三項賽暨小鐵人賽」將於10月1至2日在恆春半島盛大舉辦，吸引1300多名好手報名。（LAVA 台灣鐵人公司提供／謝佳潾屏東傳真）

「2022 QUBIC IRONMAN 70.3 Kenting

「2022 QUBIC IRONMAN 70.3 Kenting Taiwan國際鐵人三項賽暨小鐵人賽」將於10月1至2日在恆春半島盛大舉辦，吸引1300多名好手報名，連甫完成號稱地球難度最高極限鐵人賽事的范永奕也在列，但因遇上「種樹百里」工程，賽程路線大調整，也連帶提高賽事難度。

主辦單位LAVA 台灣鐵人公司指出，今年賽事將在墾丁最美的海域小灣開賽，但因應政府單位種樹百里工程整修，這次自行車及路跑路線作大幅度調整，自行車路線調整為往鵝鑾鼻至港仔一圈90公里，跑步路段則調整為往社頂公園、經過籠仔埔草原到風吹砂來回2圈，賽道爬升增加、挑戰也更高，讓許多選手直呼，這應該是台灣史上難度最高的113公里賽事。

但也因此激起各國好手的挑戰興致，主辦單位表示，本次賽次未演先轟動，不僅吸引21個國家、1300多名好手報名參加，且還是眾星雲集，包含菁英好手「鐵人夢想家」吳承泰、甫從挪威完成號稱地球難度最高的極限鐵人賽事「Norseman」歸國的范永奕老師、以及「最強警花」謝伯韶、「馬拉松女子百傑」洪筱婷、藝人姚黛瑋Debbie等都前來應戰。

此外，積極推動友善運動環境的台師大特殊教育學系教授姜義村，也將帶隊與桃園市體育局長莊佳佳、小兒科醫師黃瑽寧、聽奧羽球金牌范榮玉、視障選手洪國展、視障鐵人好手古奇哲、身障游泳好手林育夙等人組成「愛運動・動無礙」團隊，或以接力組、或以個人組形式完成IRONMAN 70.3（113 公里），宣揚所有人都不受身份和肢體限制、能盡情享有運動權利的理念。

主辦單位強調，公司一直以來積極推動友善環境、垃圾減量、永續發展、社會責任的「有機運動環境」，包括 10 年前就開始推動選手自帶環保杯、無紙化電子成績證書、賽後使用環保餐具等，因此此次選手禮中的「選手袋」也是採用環保可分解的紙紗編織布，以「鐵人沒在跟你塑膠」的口號展現身為鐵人的環保使命。