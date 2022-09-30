對於國民黨桃園市長參選人張善政遭爆出25日參加摸彩活動時，恐有涉賄選情事，桃園地檢署將分案調查。對此，桃園市議員詹江村表示，他已經到地檢署提告鄭運鵬涉及賄選，張善政留言表示，這是「以彼之道，還彼之身」！

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆出25日參加桃園市議員舒翠玲創設的桃園市美麗人生發展協會，協會舉辦重陽敬老摸彩活動時，張善政在台上頒獎給中獎民眾，恐有涉賄選情事，桃園地檢署將分案調查。

舒翠玲30日召開記者會，強調協會年年舉辦重陽敬老摸彩活動，並不是為選舉特地辦理，而張善政抽出的腳踏車是由協會經費選購，只是掛名頒獎，更直指市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也有頒電視機，痛斥民進黨抹黑。

「你看！鄭運鵬跟鄭文燦甚至抽電視機！」舒翠玲拿出許多照片控訴，民進黨從市長、參選人、議員參選人等都有在摸彩環節頒獎給中獎者，甚至有的紅包上更大喇喇寫著自己的名字，看起來就是自己出錢。

桃園市議員詹江村在臉書表示，他已經到地檢署提告鄭運鵬涉及賄選，而國民黨桃園市長候選人張善政留言，這是「以彼之道，還彼之身」！