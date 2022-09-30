日勝生加賀屋天翔餐廳「食當季」，10月7日起換上秋季料理，晚餐會席命名「山粧」。「山粧」指到了秋天，紅葉為山景增添繽紛色彩，就像化了妝，料理長將此季節感發揮在食材選用和菜色設計。

春耕、夏耘接著秋收，秋天盛產許多美食，也因跟酷熱的夏天道別，食慾慢慢打開，在日本稱秋天為「食慾之秋」。吸物(湯)「玉蔥擂流」將烤過白洋蔥製成濃湯，湯裡有著香煎干貝，放上酥炸紫洋蔥，點綴明太子和紫蘇花穗。品嚐濃郁湯頭時，洋蔥香甜和淡淡紫蘇花香竄出，搭配干貝享用獲得滿滿幸福感。本季向付(生魚片)除油脂豐富的中腹、間八，還有經鹽漬再炙燒的真鯛，食用前淋上特製有馬山椒醬汁，山椒獨特清麻香更加襯托魚肉鮮甜。

夏秋交替之際是大地最美麗的時節，燒物「鰆魚 炭火幽庵燒」充分展現秋日繽紛意境，雖名為「鰆」魚，其實秋冬才是最適合品嚐日本鰆魚的季節。以傳統幽庵燒手法烹調，特製三種醬料包含「紅色」甜菜根和越光米醬，「綠色」羽衣甘藍、佛手柑橄欖油，及「黃色」迷你紅蘿蔔和越光米、柚子胡椒醬。將帶有味噌和炭火香的鰆魚沾取不同醬料，品嘗酸甜、濃厚多層次味道。

台物(鍋)「和牛 原木椎茸風味鍋」以紅白蘿蔔、段木香菇、昆布熬製湯頭，選用日本九州A4黑毛和牛，油花分布均勻，可搭配福山萵苣、菇類等當季時蔬享用。御飯物「薩摩芋合鴨炊飯」用紫地瓜、黃地瓜和昆布高湯共煮越光米，漂亮的淡紫色取自紫地瓜天然顏色，佐以低溫舒肥的軟嫩鴨胸，再輕輕淋上鴨油，享用時攪拌均勻搭配蒜片和日本萬能蔥風味更佳。

晚餐最後用水物(甜點)「林檎」的酸甜滋味做美好結尾，甜點由青蘋果凝凍、乳霜和青蘋果優格三層組成，入口前先是聞到帶著微酸的蘋果氣味，一層層細細品嘗，如幕斯口感在口中化開。天氣轉涼，除了享用豐饒的當季滋味，也歡迎預訂泡湯和岩盤浴享一日遊優惠價，沉浸天然白磺溫泉和珍稀北投石岩盤浴的撫慰，用好湯與美食寵愛自己。