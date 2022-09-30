中央銀行發布6月底本國銀行國家風險統計，直接風險餘額5,195億美元，季減1.74％，主要是對非銀行私人部門債權減少所致，其中對美國曝險1,326.34億美元，已連續28季居冠。

央行官員表示，6月底以非銀行私人部門占58.26％為主，銀行占29.57％次之，公共部門則占11.45％，曝險前十大國家（地區）依序為美國、大陸、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、越南、新加坡、開曼群島及英國，合計3,837億美元，占直接風險外國債權餘額73.87％。

央行官員指出，6月底本國銀行最終風險的外國債權淨額為4,994億美元，較3月底減少1.27％。曝險對象以非銀行的私人部門占55.68％為主，銀行占30.06％次之，公共部門則占13.50％。

曝險前十大國家（地區）依序為美國、大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、開曼群島、越南及法國，合計3,678億美元，占最終風險外國債權淨額的73.65％。