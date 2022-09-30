台灣入境檢疫10月13日起鬆綁入境檢疫為0＋7，民眾睽違2年半終於可以出國旅行，長榮航空直營旅行社「長汎假期」為歡慶解封，推出「飛向世界，玩樂無敵」國外遊程優惠活動，即便疫後萬物皆漲，10月28日前報名指定行程，4人同行最高可折1萬元，並加碼優惠給長汎老客人，如持有優惠抵用券最高可再折2000元。

長榮航空即將於10月25日開航義大利米蘭、11月3日開航德國慕尼黑，首航消息一釋出，立刻獲得熱烈詢問，目前也因應海外旅遊開放在即，成為最搶手的熱門旅遊地。

長汎假期推出搭乘長榮航空直飛米蘭「FUN遊義大利五鄉地10日」含稅價6萬8900元；而利用慕尼黑新航線所推出的「特選德瑞義湖光山色10日」含稅價6萬8900元，除了價格經濟實惠，也是旅客們前往歐洲旅遊的最佳首選。

在國際油價上揚，機票燃油費用調漲之際，日圓適逢超低匯率，赴日旅遊費用不升反降。長汎假期日本旅遊團「戀上北海道輕旅行5日」含稅售價3萬3900元起；「戀上東京輕井澤旅行5日」含稅價也3萬2900元起。另外個人東京自由行，3天2夜1萬1900元起。

根據長汎假期調查，疫情後國人對於旅遊型態的選擇變得更多元，為了出國遊玩更安心舒適，更多人會選擇高品質的精緻旅遊商品。長汎推出深入泰國秘境行程「北碧秘境巡禮5日」、「泰國時尚自由行4日」等產品，另想前往海灘度假，也可選擇菲律賓宿霧薄荷島、印尼峇里島。

長汎表示，國人想出國旅遊的心早已蠢蠢欲動，長汎利用2年多時間做好全方面準備，只為大家解封後的國外旅行，創造更多難忘的無價回憶。