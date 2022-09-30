大S（徐熙媛）和具俊曄婚後首度合體接受時尚雜誌專訪，還拍攝一系列甜蜜恩愛照，讓台韓網友都被閃瞎外，消息也在大陸傳開，不少網友都在微博標記大S前夫汪小菲，通知他快去看，而汪小菲也果真浮出水面，選在這個時候發文了。

汪小菲近來傳出和張穎穎越愛越高調，但媽媽張蘭始終不願承認，他也沒對外發聲，今(30日)下午，他時隔10多天發文，沒有針對大S放閃專訪暴走開砲，而是分享旗下餐廳新分店開幕：「麻六記北京銀泰店開業大吉！」

汪小菲時隔10多天發文。(圖／取自汪小菲微博)

照片中汪小菲穿上一身藍西裝，戴著圓框眼鏡，氣色看上去不錯，他也懶理看熱鬧網友，對於提到大S和緋聞女友張穎穎的留言，都沒有多做回應。張蘭近日直播時，又被問到同不同意兒子新戀情，她無奈表示「同意？同意誰啊？門都沒有！縫都沒有！」

接著又疑似解釋先前流出與張穎穎一同出遊合照，「那張照片是過年10多個粉絲其中一個，我就沒有戒心，被這個心機綠茶婊給那什麼了，一不留神被人利用了」，似乎仍對張穎穎有很大的不滿。