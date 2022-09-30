TVBS《食尚玩家熱血48小時》主持群威廉、風田、朵拉，今（30日）起連續5周將擔當「宅家總鋪師」，合力打造《威風拉熱血廚房》，攜手家電龍頭品牌一起神還原起家雞、天香樓等級的名店美食，好料、笑料通通有。

《威風拉熱血廚房》希望透過趣味情境，傳達在家也能輕鬆複製名廚手路菜！主持群中的顏值擔當朵拉自認是「廚藝小白」，偶爾在家心血來潮才會煮飯，但高達3分之2的機率會失敗。她回想起前陣子男友半夜肚子餓，想熱個雞湯粥給他，朵拉拿廚房紙巾墊在大湯勺下面，結果要拿起湯勺來攪拌粥時，紙巾跟著黏起來，碰到瓦斯爐整張起火，差點把廚房燒掉。

朵拉還透露曾自己做韓式炸雞失敗到「操灰搭」，但這次拍攝影片，實際使用氣炸鍋操作一次就上手，讓她對自己的廚藝信心大增，她說：「我覺得超驚艷，因為機器直接幫忙控火、設定時間，再怎麼樣都不會燒焦，很方便，我好像真的只有把東西放進去按幾個鈕，它就自己炸好了」，原來即便是料理初心者，只要靠給力家電，也能端出大師級的驚喜大菜，各國料理也難不倒。

剛新婚的威廉對做飯非常有興趣，疫情期間經常跟老婆兩人在家做飯，還趁機爆料：「她很捧場我做的飯菜，但唯一條件就是不要讓她洗碗，後來家裡就出現洗碗機。」威廉也曾經異想天開做創意料理，把喜餅加進炒麵裡，想增加脆脆的口感，沒想到卻變成暗黑料理。