陳美鳳透露將於國慶晚宴上表演。（粘耿豪攝）

陳美鳳表示身邊不乏追求者。（粘耿豪攝）

65歲「最美麗歐巴桑」陳美鳳30日佩戴價值8億元冰玻種藍綠翡翠大串珠，出席Mirror皇宣緣頂級珠寶記者會，笑說戴起來冰冰涼涼的很舒服，但珠寶價值連城，坦言戴在身上走路有些壓力。

她將於國慶晚宴擔任表演嘉賓，有別於藍寶石歌廳秀的表演，將帶來國語、台語、原住民語等不同族群的歌曲，呈現更時尚、端莊、大方的內容。她也賣關子，將有一件珍藏30年的配件在國慶當天獨家亮相，「這配件是陪著我走過工地秀等黃金歲月的珍寶，大家敬請期待。」

《黃金歲月》殺青後，她打算讓生活慢下來，先和姊妹淘出國走走，旅伴中有男性友人陪同？她笑說確實也有男性姐妹，也有幾個追求者上門，但追求者多顧及輿論壓力，擔心被當小白臉。

她認為感情事隨緣、不強求，有能力照顧自己就好，「男人要靠近我們都會壓力很大，我常說小鮮肉不要，其實不是真的不要，是要心臟夠強，怕他久了也背負不了，愛你又怕你。」現階段把大家都當朋友。

被問到上一次心動的感覺是多久之前？她羞笑表示天天都有，才能每天都保持開心。而同劇組謝京穎和許仁杰的緋聞，她傻笑說自己後知後覺，是聽助理說才知道，但過往曾直擊同劇組演員曖昧、談戀愛到分手，「一分手整個劇組氣氛都怪怪的。」

陳美鳳也透露，過去歌廳秀案子漫天進帳無數，她曾瘋狂買房，直到後來產業逐漸沒落，發現房子的貸款快付不出來，決定整理房地產，住不到的就賣出去，只留讓家人住的，現在買東西就是養成習慣，把未來半年的生活費留一半起來，剩餘的再規劃吃喝玩樂，不能透支。