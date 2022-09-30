今年上半年受到烏俄戰爭、塞港影響，黃豆、小麥、玉米等原物料隨之高漲，連帶使飼料成本大增，依豬聯社資料顯示，占飼料最大比率的玉米價格今年一度每公斤達15.45元，但隨著情況緩解，據統計，目前每公斤約剩11.55元，但黃豆粉目前還在高點的每公斤19.3元，但已傳出部分有飼料廠將在10月1日起調降飼料價格每公斤0.4元。

據悉，多個飼料廠近日通知客戶提及「響應政府展延黃豆、小麥及玉米進口稅減徵措施，因此擬從10月1日起調降飼料價格每公斤0.4元」。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信男證實，並說今年原物料價格高漲，政府要求飼料不能斷貨，要求6月、7月時採購「等於買在高點」，加上近期台幣持續貶值，導致部分飼料廠8月及9月皆虧損，要漲價反映成本，卻受到政府指導干擾、養殖業者抵制等，加上近日原物料價格已接連下滑，難以調漲價格。

農委會畜牧處副處長江文全說，飼料的價格就是市場機制決定，各飼料廠會依其產銷狀況、成本做定價，據其瞭解，已有多個主要大廠在檢討其飼料定價，但仍要視各廠的產銷狀況而定。

江文全提及，雖然目前整體原物料較高點約下滑1成左右，但因台幣接連貶值，也使成本下降情況不甚明顯。