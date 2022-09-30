中油宣布10月份國內天然氣價格調整方案。雖然天然氣市場價格仍維持高檔，致進口氣源成本增加，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5％，其他用戶仍不予調整。

中油表示，天然氣市場價格仍維持高檔，依據政府核定之天然氣價格公式計算，10月國內天然氣價格原應大幅調漲，但為配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5％，其他用戶仍不予調整，預估至年底可增加收入46億元。

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