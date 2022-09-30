中油宣布10月份國內天然氣價格調整方案。雖然天然氣市場價格仍維持高檔，致進口氣源成本增加，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5％，其他用戶仍不予調整。
中油表示，天然氣市場價格仍維持高檔，依據政府核定之天然氣價格公式計算，10月國內天然氣價格原應大幅調漲，但為配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5％，其他用戶仍不予調整，預估至年底可增加收入46億元。
中油宣布10月份國內天然氣價格調整方案。雖然天然氣市場價格仍維持高檔，致進口氣源成本增加，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5％，其他用戶仍不予調整。
中油表示，天然氣市場價格仍維持高檔，依據政府核定之天然氣價格公式計算，10月國內天然氣價格原應大幅調漲，但為配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲5％，其他用戶仍不予調整，預估至年底可增加收入46億元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。