基因定序領導廠基米（4195）為加速推動各項轉型升級計畫、強化核酸產業鏈的整合及充實營運資金，董事會決議通過將引進策略性投資人，辦理現金增資發行普通股800萬股，暫訂每股發行價格18.8元，預計募集資金1.5億元。

基米總經理江俊奇表示，GMP核酸廠已開始試單生產，客戶詢問度熱烈，正申請ISO 9001品質管理系統認證與ISO 13485醫療器材品質管理系統認證；量產有助進一步掌握在核酸產業原料，包括探針、佐劑、多肽等，涵蓋醫材與藥物的自主供應能力，朝全方位CDMO（委託開發暨製造服務）目標前進。

基米受惠科研服務市場需求回溫，8月營收改寫歷史同期新高，年增14.4％；前八月營收2.76億元，亦創同期次高記錄。

江俊奇指出，近年藉由技術與設備升級將營運觸角從科學研究領域，擴大提升至臨床應用，今年第一季完成台灣首座PIC/S GMP等級核酸合成廠的建置後，成功開發出佐劑產品，並展開異業合作跨足核酸藥物市場，目前取得初步成效。

基米除優化GMP核酸廠製程與擴增產線外，還有包括與Illumina共同推動伴隨診斷產品「TSO 500」的癌症基因體外診斷市場，以及引進全台第一座Olink蛋白質體高通量檢測儀，最多可同時檢測3,072個蛋白質表現，該平台已開始測試運行，預計將帶來營收貢獻。樂觀看待今年營運維持成長，明年蓄勢更上層樓。