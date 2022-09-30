臺北市政府於今（30）日舉辦「111年替代役備役役男演訓召集」，由兵役局林春來代理局長主持，內政部役政署李昊陞主任秘書親臨指導；本次召訓共召集北市籍201名替代役備役役男，並代訓退輔會、警政署、移民署與消防署等4個需用機關的備役役男149名，總計350名。

林春來代理局長說，每年一次的替代役備役役男演訓召集，主要是依據內政部役政署策頒計畫來執行，今年仍延續去年課程實施EMT1教育訓練，今日感到很欣慰，所有參與召集演訓的役男都很認真學習，全員均取得結訓證明書；期許受訓的役男們能夠把課程所學加以應用，平日裡可以自助與助人，在災害來臨時貢獻所學投入救援的行列，增添安定區里的備援能量，共同守護家園。

役政署李主任秘書致詞中表示，內政部相當重視替代役役男服役訓練的質量，並指示自109年起所有服替代役役男均須接受完整的初級緊急救護員(EMT1)訓練，取得合格證照，以發揮替代役在全國各地救護的量能，同時感謝臺北市政府長年來辦理演訓召集的用心，以及代訓其他需用機關役男的辛勞。

兵役局表示，為了儲備災後復原及動員時期所需的人力，臺北市自105年起每年都會實施1次的替代役備役役男演訓召集，期盼透過持續的訓練課程，儲備市政府防救災的救援人力，讓這些備役役男回到社區後成為區里的種子，可以在關鍵時期發揮功能，達到演訓召集的目的。