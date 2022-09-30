終於可以出國旅行了！行政院昨(29)日正式宣布，睽違兩年多的境外旅遊在國人殷殷期盼下，終於宣布將於13日解除禁團令，長榮航空直營旅行社「長汎假期」為歡慶解封，特別推出「飛向世界，玩樂無敵」國外遊程優惠，最多可省1萬2。

長汎假期發言人陳崇銘表示，長汎假期知道旅客都殷殷期待著再次啟程國外旅遊，即便疫後萬物皆漲，仍推出10／28前報名指定行程，4人同行最高折一萬的激省活動，並加碼優惠給長汎老客人，如持有優惠抵用券，可再多享最高$2000折抵，活動消息一釋出，許多民眾直呼太划算，迫不及待要立刻出國旅遊去。

長榮航空即將於10月25日開航米蘭、11月3日開航慕尼黑兩條新航線，首航消息一釋出，立刻獲得旅客熱烈詢問，而目前也因應海外旅遊開放在即，成為最搶手的熱門旅遊地！長汎假期推出搭乘長榮航空直飛米蘭「FUN遊義大利五鄉地10日」含稅價只要$68900；而利用慕尼黑新航線所推出的「特選德瑞義湖光山色10日」含稅價也只要$68900，除了價格經濟實惠，也是旅客們前往歐洲旅遊的最佳首選。

在國際油價上揚，機票燃油費用調漲之際，日圓適逢超低匯率，赴日旅遊費用不升反降，長汎假期日本旅遊團指定日期超優惠。根據長汎假期的調查，疫情後國人對於旅遊型態的選擇變得更多元，為了出國遊玩更安心舒適，更多人會選擇高品質的精緻旅遊商品。