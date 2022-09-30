國民黨前立委陳根德之子陳冠維，2年前受民進黨桃園市長參選人鄭運鵬邀請入黨，今年參與大園第5選區市議員黨內初選失利。陳近日痛批，民進黨執政傲慢，被鄭推出來初選後，看見黨內利用年輕人借刀殺人的噁心真面目，怒剪黨證並簽退黨聲明書。看見鄭出線參選，陳也感嘆，鄭8年來鮮少為地方發聲，比不分區還像不分區，乾脆送他回台北。

陳冠維指出，上屆立委選舉因共同友人認識鄭運鵬，鄭提到他的政治理念和台灣價值與民進黨相符，當面邀請入黨，加入後因家庭與事業忙碌，較沒時間參與政治事務。鄭運鵬去年上半年多次來電「要我參選大園市議員」，當下非常猶豫，但還是被推出來，一路走來才看到這些人的噁心真面目，政治手段就是利用年輕人借刀殺人或向地方施恩表現。

陳冠維表示，在民進黨期間沒求名利和官位更沒拿好處，因此可站在正派立場評論，當初在各區安排子弟兵，桃園市長鄭文燦不挺鄭運鵬，拉前新竹市長林智堅來後又搞內鬥，現在的「棄兵之將」被派出來打仗，要如何帶兵？

陳冠維說，民進黨現今做法與當初加入理念「差很大」，執政風格傲慢一黨獨大，簡直是民主退步黨，桃園近來爆出許多公共工程爭議，哪個不是高高舉起輕輕放下，林智堅選不下去就內鬥陣前換將，還營造桃園三結義假象，「真正的民進黨人與新進黨員有誰會認同？」

對於鄭運鵬任職立委期間，陳冠維直言，8年來身為執政黨大立委，為地方爭取預算的排名靠後，選區議題也因是執政黨不敢發聲，沒為選民做事，8年下來哪條新聞不是執行黨意的政策，根本是比不分區還不分區的立委，乾脆送回台北就好。

陳冠維已簽好退黨聲明書，並一刀喀嚓將民進黨證一刀兩斷，他表示，他不會是第一個也不會是最後一個退黨者，前桃園水利會長黃金春、前立委鄭寶清哪一個人不是比鄭運鵬更堅持理想的人，若真選上恐怕也是「換湯不換藥」。

對此，鄭運鵬競辦回應，民主社會本就有加入或退出政黨的自由，因此尊重陳冠維的選擇，桃園市過去8年的市政建設得到近8成市民滿意與肯定，桃園隊的努力不會因選舉的攻擊就被抹煞，鄭運鵬也會秉持鄭文燦2任8年勤政愛民的精神，爭取廣大桃園市民的認同。