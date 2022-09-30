北市大安路一段一家位在2樓的牛排館，30日傍晚17時27分發生火警，火勢雖迅速在17分鐘後撲滅，並未造成人員傷亡，但因緊鄰忠孝東路，又逢下班時間，造成東區大塞車。

警消獲報出動消防車輛24輛、救護車輛3輛、指揮車4輛、人員84名前往馳援，發現現場是7層樓建築，2樓牛排館起火，立即救出3男8女共11人、疏散12人，所幸無人受傷。

火勢在17時44分撲滅，燒損爐具及排油煙管，燃燒面積約4平方公尺，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。