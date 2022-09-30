「學霸美女主播」劉宸希日前加入三立新聞部團隊。（三立提供）

三立新聞除李文儀日前訪問美國前國安顧問歐布萊恩外，最近繼張瓊方後，又網羅英文能力佳，被譽為「學霸美女主播」的劉宸希加入三立新聞部團隊負責1700新聞時段，她在26日報到後就接下第一件重大任務，就是陪同《鄭‧知道了》主持人鄭弘儀南下專訪美國前國務卿蓬佩奧，並擔任這場訪問的口譯工作。

對於長期追蹤報導國際新聞的劉宸希而言，這是非常令她興奮與期待的時刻，自從收到口譯任務後，每天都在做功課，日日夜夜看著美國前國務卿蓬佩奧Mike Pompeo發表過與台灣相關的談話，並練習即時口譯。

劉宸希雖然過去曾擔任過「2020美國總統大選辯論」的即時口譯，對口譯並不陌生，不過當時是透過電視，這一次則是見到大人物本人，能夠坐在蓬佩奧身邊擔任他的英翻中即時口譯員，真的非常難得與幸運，感謝三立長官讓她一到三立報到就能有這寶貴的經驗。

劉宸希說這次採訪最有趣的是當蓬佩奧問劉宸希以前住美國哪一州的時候，她回答加州的洛杉磯，沒想到他竟然俏皮的說：「我猜也是，從英文口音聽的出來是加州。」蓬佩奧的反應讓劉宸希非常驚喜，從跟他的互動中感受到他私下有趣又零距離的一面，更開心的是蓬佩奧願意和劉宸希自拍留念，留下真貴難得的畫面。