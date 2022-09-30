淡水古蹟園區、漁人碼頭、金色水岸、中正路老街周邊停車場位置圖。(淡水警分局提供)

淡水古蹟園區、漁人碼頭、金色水岸、中正路老街周邊停車場一覽表。(淡水警分局提供)

「2022新北市淡水環境藝術節」踩街活動，將在10月1日在淡水老街廣場(捷運淡水站旁)熱鬧登場，由於這次藝術踩街活動適逢週休假期，而且參加遊行團隊有47隊及中正路遊客觀賞人潮預估逾萬人次，將對當日淡水中正路交通造成衝擊；對此淡水警分局指出，明天活動周邊道路將在12時至晚間7時實施交通管制，並呼籲遊客多利用大眾交通工具。

淡水分局為配合踩街活動及確保活動秩序，於當日12時至下午7時實施交通管制，管制範圍自「中正路與文化路口」至「中正路與中山路口」路段，限制中正路汽、機、自行車進入管制區及停放(含路邊機車停車格)，屆時將加強各項交通違規取締及拖吊移置作業。另為保持中正路遊行動線順暢，活動單位將會於12時把中正路機車格內停放車輛移至中正路派出所旁停車場，請民眾盡早將愛車駛離。

活動當日捷運淡水站地下停車場停車飽和後將實施滿場機制，引導車輛至中山路、中正路1段沿線各替代停車場(共計1818格車位)，以避免待停車輛佔用車道影響交通順暢；機車部分改停捷運淡水站、中山市場、文化等機車停車場，約有1650機車停車格位，請駕駛人善加利用。

淡水分局也呼籲參與活動民眾配合員警或活動工作人員交通指揮，並多利用搭乘大眾交通運輸工具前往，以降低行旅時間；在外旅遊期間，應小心駕駛並遵守交通規則與路口安全，「車輛慢看停、行人停看聽」，切勿酒後開車、超速或違規使用手機，以確保行車平安。