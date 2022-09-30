日本在10月迎來食品漲價浪潮。據日本調查公司帝國徵信（Teikoku Databank）統計，日本105家上市食品企業10月漲價的商品達到約6,600種，是9月的2.7倍，成為從2021年開始的漲價潮高峰。

2人以上家庭一個月的食品負擔平均增加5,730日圓，一年平均增加68,760日圓（台幣15,313元）。

朝日啤酒、麒麟啤酒等日本四大啤酒企業都時隔約13年對家庭裝啤酒進行漲價（4～13％）。在清涼飲料方面，三得利食品國際對PET瓶裝主打商品每瓶漲價20日圓，其他大型飲料企業也紛紛漲價。500ml瓶裝可口可樂不含稅由每瓶140日圓漲到160日圓。

在餐飲業，連鎖牛丼吉野家時隔約1年漲價，內用的中碗牛丼的含稅價格上漲22日圓至448日圓。

迴轉壽司連鎖店壽司郎自1984年創業以來首度取消不含稅每盤100日圓，含稅最低價格由110日圓提高到120日圓。

2022年，日本漲價的食品或將超過2萬項。