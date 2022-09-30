饗賓餐旅集團繼續前進東台灣，由「開飯川食堂」攜手「饗泰多」首次插旗台灣最美麗的後山、國人旅遊首選「花蓮」。9月30日「開飯川食堂」第25家分店、「饗泰多」第10家分店於花蓮遠東百貨2樓正式營運，為慶祝花蓮遠百店正式營運，開飯、饗泰多各推出期間限定在地料理與好康優惠，讓後山的朋友們，可以輕鬆品嘗道地川味和泰好吃的經典風味料理。

為慶祝「開飯」進軍東台灣，即日起至10月7日止，至「開飯」全台分店內用，單桌單筆消費滿千就招待「川香辣泡菜/爽脆醃蘿蔔」乙份(二選一)。另有開幕好康一把抓，好康三重送優惠。歡迎花蓮的鄉親們，到開飯川食堂，開心相聚，大口吃飯。

開飯川食堂繼9/21「宜蘭新月店」轟動開幕，大受宜蘭鄉親們喜愛，第25家分店—占地100坪共128個座位的「花蓮遠百店」正式接棒。備受大小朋友們喜、總在各分店揮汗動鏟愛的開飯品牌精神代表「熊貓哥」，為了歡慶開飯進軍東台灣，特別選用台灣東部在地食材「雨來菇」與「楊桃豆」，結合獨門川味研發多道美味「東部限定」特色料理如，以「情人的眼淚」雨來菇和雞蛋、鹹蛋黃入鍋快炒的「黃金鑲蛋雨來菇」，鹹香滋味堪稱最佳白飯小偷。「爆香松阪楊桃豆」將爽口松阪豬與楊桃豆一起大火快炒，嫩中帶脆的口感令人垂涎三尺。依山傍海的花蓮，新鮮海味當然不容錯過，鮮甜蝦仁與濃郁香蔥醬完美結合的「蔥香翠綠蝦球」，迷人蔥香和Q彈蝦仁，爽快下飯。

饗泰多花蓮遠百店占地97坪、座位數共132個，室裝仍以明亮的紅、藍、黃等亮色系展現泰式熱情氛圍，品牌精神代表—慵懶可愛的小象哥，不僅照例悠遊自在的在店裡陪大家用餐，還特別帶著饗泰多東部限定菜色來到花蓮。以滿滿泰式香料包裹豬五花條一起酥炸，搭配泰式酸辣醬和羅望子醬的「泰涮嘴香料豬」，越嚼越香超開胃。將清脆爽口的楊桃豆趁溫熱時拌上主廚特製蝦醬，鹹香微辣超下飯。飯後再來個甜點，結合芋頭甜糕和香濃椰奶的微甜「泰椰芋頭甜糕」正是最甜美的句點。開飯川食堂花蓮遠百店正式營運好康一把抓

好康1：打卡就送外酥內嫩「鐵漢柔情」/10/16前，內用滿低消並於FB/IG打卡「開飯川食堂花蓮遠百店」，送「鐵漢柔情」乙份。

好康2：Google 5星呷甜甜/10/31前，店內用餐並給予Google評論5星，即贈送、「咕溜溜仙草奶凍」乙份。

好康3：iEAT APP新會員獨享好康/11/30前，加入iEAT 會員即可獲得開飯功夫菜「流口水雞99元兌換券」。

饗泰多花蓮遠百店正式營運優惠好康3重送

第一重：10/30(日)前內用消費即送明星菜99元優惠券。

第二重：11/30(三)前店內用餐並給Google評論5星即送泰式經典甜品「摩摩喳喳」。

第三重：10/16(日)前內用滿低消並於FB/IG打卡就送人氣料理「卡滋椒麻雞」。